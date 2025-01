Ontdek techniek op de Techniekdag Achterhoek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DOETINCHEM – Op zaterdag 12 april 2025 opent Hosokawa Micron in Doetinchem haar deuren voor de Techniekdag Achterhoek. Dit jaarlijkse evenement biedt jongeren én hun ouders de kans om techniek op een interactieve manier te ontdekken. Verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio organiseren creatieve en leerzame activiteiten om de veelzijdigheid van techniek te laten zien.

Een kijkje in de wereld van techniek

De Techniekdag Achterhoek richt zich vooral op jongeren van 8 t/m 14 jaar. Door middel van spannende experimenten en uitdagende workshops kunnen zij zelf ervaren hoe innovatief en divers een toekomst in de techniek kan zijn. De dag is niet alleen inspirerend voor kinderen, maar ook interessant voor ouders en andere geïnteresseerden die willen zien welke technische mogelijkheden de Achterhoek biedt.

Christophe Krug, algemeen directeur van Hosokawa Micron, benadrukt het belang van techniek voor de regio: “Onze maakregio is een broedplaats van innovatie en vakmanschap. Met de Techniekdag willen we jongeren laten ervaren hoe leuk en uitdagend een carrière in de techniek is én hoe zij daarmee kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.”

Bedrijven inspireren de nieuwe generatie

De werkgroep Techniekdag Achterhoek heeft Hosokawa Micron gekozen als gastlocatie en roept bedrijven en onderwijsinstellingen op om deel te nemen. Over enkele weken opent de inschrijving voor bedrijven die mee willen doen. De organisatie denkt graag mee over passende doe-activiteiten en presentaties.

De Techniekdag Achterhoek wordt georganiseerd door VNO-NCW Midden en 8RHK Ambassadeurs, in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waaronder Sterk Techniekonderwijs Regio Achterhoek, AT Techniekopleidingen, IG&D Bedrijvig Doetinchem, Gerrit Komrij College, Industriële Belang Oude IJssel en Houtkamp College.

Praktische informatie

De Techniekdag Achterhoek vindt plaats op zaterdag 12 april 2025 bij Hosokawa Micron in Doetinchem. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.techniekdag.nl.

