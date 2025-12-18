Jaarafsluiting Jeugdbrandweer Oost Gelre in teken van waardering en vooruitblik

GROENLO – In de brandweerkazerne in Groenlo vond woensdagavond 17 december de traditionele jaarafsluiting van Jeugdbrandweer Oost Gelre plaats. Jeugdleden, ouders, jeugdleiders en vertegenwoordigers van Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kwamen samen om terug te blikken op 2025 en vooruit te kijken naar het komende jaar.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de bijeenkomst werden certificaten van Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) uitgereikt aan geslaagde jeugdleden. De onderscheidingen werden overhandigd door burgemeester Annette Bronsvoort en VNOG-coördinator Marco van Baardwijk. Nille van de Belt en Dion van de Brug ontvingen het certificaat Aspirant, terwijl Timo Bunder werd onderscheiden met het certificaat Junior.

Ook was er aandacht voor afscheid en doorstroming. Marc Nieuwenhuis nam afscheid van de jeugdbrandweer en stroomt door naar de brandweerorganisatie. Daarnaast kregen alle jeugdleden een kerstpresentje en ontvingen de jeugdleiders een kerstpakket als dank voor hun inzet.

Vooruitkijkend werd bekendgemaakt dat in 2026 opnieuw wordt ingezet op oefenavonden, specialistische trainingen en deelname aan regionale activiteiten. Een bijzonder moment wordt verwacht op 18 april 2026, wanneer Brandweerpost Groenlo het 100-jarig bestaan viert, waarbij ook de jeugdbrandweer betrokken zal zijn.

Burgemeester Annette Bronsvoort gaf aan de jaarafsluiting van de jeugdbrandweer als bijzonder te hebben ervaren. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van de jeugdleden en de begeleiders. “De jeugdbrandweer laat zien hoe belangrijk betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn. Het is mooi om te zien hoe jongeren hier worden voorbereid op de toekomst, met zoveel enthousiasme en toewijding,” aldus Bronsvoort.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)