Jaarafsluiting Jeugdbrandweer Oost Gelre in teken van waardering en vooruitblik
GROENLO – In de brandweerkazerne in Groenlo vond woensdagavond 17 december de traditionele jaarafsluiting van Jeugdbrandweer Oost Gelre plaats. Jeugdleden, ouders, jeugdleiders en vertegenwoordigers van Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) kwamen samen om terug te blikken op 2025 en vooruit te kijken naar het komende jaar.
Tijdens de bijeenkomst werden certificaten van Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) uitgereikt aan geslaagde jeugdleden. De onderscheidingen werden overhandigd door burgemeester Annette Bronsvoort en VNOG-coördinator Marco van Baardwijk. Nille van de Belt en Dion van de Brug ontvingen het certificaat Aspirant, terwijl Timo Bunder werd onderscheiden met het certificaat Junior.
Ook was er aandacht voor afscheid en doorstroming. Marc Nieuwenhuis nam afscheid van de jeugdbrandweer en stroomt door naar de brandweerorganisatie. Daarnaast kregen alle jeugdleden een kerstpresentje en ontvingen de jeugdleiders een kerstpakket als dank voor hun inzet.
Vooruitkijkend werd bekendgemaakt dat in 2026 opnieuw wordt ingezet op oefenavonden, specialistische trainingen en deelname aan regionale activiteiten. Een bijzonder moment wordt verwacht op 18 april 2026, wanneer Brandweerpost Groenlo het 100-jarig bestaan viert, waarbij ook de jeugdbrandweer betrokken zal zijn.
Burgemeester Annette Bronsvoort gaf aan de jaarafsluiting van de jeugdbrandweer als bijzonder te hebben ervaren. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van de jeugdleden en de begeleiders. “De jeugdbrandweer laat zien hoe belangrijk betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn. Het is mooi om te zien hoe jongeren hier worden voorbereid op de toekomst, met zoveel enthousiasme en toewijding,” aldus Bronsvoort.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 3
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 2
- Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier 1
Trending deze week
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 2
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 3
- Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier 1