LIEVELDE — Achterhoeks Openluchtmuseum viert 90 jaar met themadagen ‘Van Eigen Land’

Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde viert in 2026 zijn 90-jarig bestaan. Het jubileum staat in het teken van levend erfgoed, met boerderij Erve Kots als historisch middelpunt van het museum. Bezoekers krijgen dit jaar extra aandacht voor het thema ‘Van Eigen Land’, dat verwijst naar de tijd waarin mensen op en rond het erf zoveel mogelijk leefden van eigen grond.

Traditiegetrouw houdt het museum in de schoolvakanties vijf Ambachtsdagen, waarop vrijwilligers oude ambachten laten zien. In het jubileumjaar krijgen twee van die dagen een bijzonder thema. De eerste themadag is op donderdag 30 april, van 11.00 tot 16.00 uur, en draait om het begin van het groeiseizoen. Dan wordt er gezaaid, gepoot en geplant. Ook is er een educatieve markt met maatschappelijke organisaties en activiteiten voor kinderen.

Kinderen krijgen die dag een zakje pompoenzaad mee, gesponsord door Welkoop uit Lichtenvoorde, voor een wedstrijd om de grootste pompoen te kweken. Daarnaast kunnen zij een aardappel poten in de moestuin van het museum. Het pootgoed is beschikbaar gesteld door kwekerij Hiddink uit Sinderen.

De tweede themadag volgt op donderdag 22 oktober en staat in het teken van oogsten, bewerken en bewaren. Daarmee wil het museum laten zien hoe vroeger voedselvoorziening en dagelijks leven nauw met elkaar verbonden waren.

Als blijvende herinnering aan het jubileum wordt op 30 april ook een notenboom geplant op het terrein. Volgens het museum heeft burgemeester Gea Hofstede van Oost Gelre positief gereageerd op de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn.

