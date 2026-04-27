ZIEUWENT — Effectief Grol verslaat RKZVC en loopt in op koploper

Grol heeft zondag in Zieuwentⓘ een overtuigende 1-4 overwinning geboekt op hekkensluiter RKZVC. De ploeg uit Groenlo begon scherp en maakte vooral uit standaardsituaties het verschil, waardoor het verdiend drie punten mee naar huis nam en weer aansluiting houdt in de top van de derde klasse 2F.

Vanaf de eerste minuut zette Grol druk. Een vroege treffer van Luc Berentsen werd nog afgekeurd, maar het overwicht bleef. Doelman Nick Oude Luttikhuis voorkwam tussendoor een tegentreffer met een knappe redding. In de 38e minuut brak Jakob Corts de wedstrijd open met een fraai afstandsschot. Vlak voor rust kopte Berentsen uit een corner van Davy Schutten de 0-2 binnen.

Na rust ging Grol direct door. Invaller Thijmen Geurink kopte in de 48e minuut de 0-3 binnen uit een corner van José Gonzalez en drie minuten later was het opnieuw raak uit een hoekschop van Schutten: 0-4. RKZVCⓘ deed nog iets terug via Bjorn Doppen na balverlies achterin, maar verder kwam de thuisploeg niet in de problemen.

Door de overwinning loopt Grol drie punten in op koploper VVG ’25ⓘ , dat verloor van Westervoort. Met nog enkele wedstrijden te gaan blijft de spanning bovenin groot. Op zondag 10 mei ontvangt Grol Westervoort in een belangrijk duel.

In de stand van de derde klasse 2F staat VVG ’25ⓘ bovenaan met 43 punten uit 21 wedstrijden, gevolgd door Grol en VIOD met ieder 39 punten. Westervoort volgt kort daarachter met 38 punten, terwijl RKZVC onderaan blijft met 8 punten.

