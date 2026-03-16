ACHTERHOEK — Achterhoekse organisaties vragen aandacht voor jonge dieren in broedseizoen

In de Achterhoek is op 15 maart het broedseizoen begonnen. In deze periode worden veel jonge dieren geboren, zoals vogels, reekalfjes en jonge hazen. Natuurorganisaties, boeren, gemeenten en recreatieorganisaties roepen inwoners en bezoekers daarom op om honden in het buitengebied aangelijnd te houden en op de paden te blijven.

Volgens de betrokken organisaties zijn jonge dieren in deze tijd van het jaar extra kwetsbaar. Wanneer honden te dicht bij nesten of jonge dieren komen, kan dat ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten. Zonder ouderzorg hebben jonge dieren vaak weinig kans om te overleven. Ook vanuit de landbouw klinkt een oproep tot voorzichtigheid. In hondenpoep kan de parasiet Neospora voorkomen, die schadelijk kan zijn voor koeien en kalveren. Boeren vragen daarom om honden rond weilanden aan te lijnen en hondenpoep op te ruimen.

De campagne ‘Bescherm de jonkies’ wordt in de Achterhoek ondersteund door onder meer gemeenten, natuurorganisaties, boeren en recreatiepartners. Ook de gemeente Oost Gelre doet mee aan de campagne.

Wethouder Arjen Schutten benadrukt dat rust voor jonge dieren belangrijk is. Volgens hem maakt de lente het landschap aantrekkelijk voor recreanten, maar hebben dieren in deze periode juist extra bescherming nodig.

De campagne maakt deel uit van het initiatief ‘Natuurlijk te Gast in de Achterhoek’, waarin onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LTO Noord samenwerken met Achterhoekse gemeenten en organisaties.

Meer informatie over waar honden los mogen lopen is te vinden via

https://www.achterhoek.nl/natuurlijk-te-gast

