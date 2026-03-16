LANDELIJK — Onderzoek: veel Nederlanders voelen zich onveilig door fatbikes

Het rijgedrag van fatbikebestuurders zorgt bij veel Nederlanders voor onveiligheidsgevoelens in het verkeer. Uit onderzoek van organisatie OSW onder 1.106 Nederlanders blijkt dat 86 procent zich weleens onveilig voelt door bestuurders van fatbikes. Volgens het onderzoek vindt 94 procent van de ondervraagden dat fatbikebestuurders vaak roekeloos rijden. Daarbij wijzen veel respondenten vooral naar jonge bestuurders en opgevoerde fatbikes als oorzaak van gevaarlijke situaties.

De meeste deelnemers aan het onderzoek pleiten daarom voor strengere regels. Zo vindt 88 procent dat voor fatbikes dezelfde verkeersregels moeten gelden als voor bromfietsen. Ook is 89 procent voorstander van een helmplicht. Daarnaast noemen veel respondenten een minimale leeftijd van 16 jaar als mogelijke maatregel. Ook strengere controles op opgevoerde fatbikes worden genoemd als manier om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Volgens OSW laat het onderzoek zien dat veel Nederlanders duidelijkere regelgeving rondom fatbikes willen om de veiligheid van alle weggebruikers te vergroten.

