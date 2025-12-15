CityLido Klassieker breidt uit met wandeltochten
GROENLO – Op dinsdag 30 december organiseert RTCG Groenlo de 27e editie van de CityLido Klassieker. Wat begon als een eindejaarsklassieker voor MTB’ers en gravelrijders, krijgt dit jaar een opvallende uitbreiding: voor het eerst staan er ook twee wandeltochten op het programma. Start en finish zijn traditiegetrouw bij CityLido aan de Kerkstraat.
Volgens organisatoren Dennis Rondeel en Harrie Hoitink sluit de uitbreiding goed aan bij de huidige belangstelling voor sportieve evenementen met “een plus”. “Na een tocht samen afsluiten met een warme nazit werkt. Bij de Bike-Beer-BBQ zagen we al hoe populair dat is,” vertelt Rondeel. “Ook op 30 december bieden we die gezellige afsluiting in de bekendste discotheek van de Achterhoek.”
Routes voor MTB, gravel en wandelaars
MTB’ers kunnen kiezen uit uitgepijlde routes van 35, 45 en 55 kilometer. Gravelrijders rijden GPX-routes van 50 en 70 kilometer. Alle afstanden voeren door het buitengebied rond Groenlo en bieden onderweg een pauze met soep en een krentenbol.
Nieuw dit jaar zijn twee wandeltochten van 10 en 15 kilometer. Die zijn uitgezet door de organisatie van de Grolse Wandel3Daagse en trekken het Zwolse coulisselandschap in, grotendeels over zandwegen en stille paadjes. Ook hier wacht halverwege een pauzemoment met soep en krentenbol.
Toost op het sportjaar
Terug bij CityLido staat er voor alle deelnemers een consumptie klaar en zorgt DJ Schaiky voor sfeer. Snert en broodjes worst zijn verkrijgbaar voor wie nog trek heeft.
Kijk hier voor meer informatie
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
Trending deze week
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7