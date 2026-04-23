WINTERSWIJK — Gratis weerbaarheidstraining voor tienermeiden in Winterswijk

In Winterswijkⓘ start op woensdag 13 mei een gratis weerbaarheidstraining voor meiden van 12 tot 16 jaar uit het voortgezet onderwijs. De training is bedoeld voor jongeren uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre én Winterswijk. De bijeenkomsten vinden plaats bij StudioFit aan de Torenstraat 9 en lopen door tot en met 1 juli 2026. In totaal zijn er acht lessen, telkens op woensdag van 16.00 tot 16.45 uur. Er is plek voor maximaal tien deelnemers.

Tijdens de training werken de meiden aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ze leren onder meer stoot- en trapoefeningen en technieken om zich los te maken in bedreigende situaties. Ook worden herkenbare praktijksituaties besproken, zodat deelnemers beter leren omgaan met lastige momenten.

De training wordt aangeboden door het Preventie Platform Jeugdⓘ , een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Aanmelden kan via de website

