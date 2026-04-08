GROENLO — Beleef het lentegevoel met de zonnige duo-expositie Fotografie en Papierkunst in de Stadsboerderij Grolle

Van 13 april tot en met 27 mei 2026 is in Stadsboerderij Grolle in Groenlo een duo-expositie te zien van Willa Holterman en Frank Vinkenvleugel. Het gezamenlijke thema is lente.

Holterman toont papierkunst en schilderwerk. Zij werkt met handgeschilderde papierstroken en vormen, die zij verwerkt op doek en in driedimensionale creaties. Haar werk varieert van abstract tot realistisch en draait vaak om het buitenleven. Voor deze expositie vormt de lente de inspiratiebron. Naast papierkunst maakt zij ook schilderijen met acrylverf en portretten.

Vinkenvleugel laat fotografisch werk zien waarin de overgang van winter naar voorjaar centraal staat. In zijn beelden komen onder meer sneeuwklokjes, ontluikend groen, tulpen, zonsondergangen en stillevens aan zee terug. Volgens de fotograaf draait het niet alleen om het beeld zelf, maar ook om de sfeer en het verhaal daarachter.

De expositie is te bezoeken in Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15 in Groenlo. De tentoonstelling richt zich op bezoekers die kunst en natuurbeleving willen combineren. Daarmee sluit de expositie aan bij het voorjaar, waarin kleur, groei en verandering centraal staan.

Meer informatie over openingstijden en bezoek is te vinden via Stadsboerderij Grolle.

