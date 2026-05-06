ENSCHEDE/BORCULO — Vliegbasis Twenthe decor voor groot bikefestival

Op Vliegbasis Twenthe in Enschede worden zaterdag 9 mei ‘testpiloten op twee wielen’ gezocht tijdens een groots bikefestival. Het evenement wordt georganiseerd door Woest Sport en vindt plaats van 13.00 tot 19.00 uur.

Bezoekers krijgen de kans om zo’n honderd verschillende fietsen te testen, variërend van racefietsen en triathlonbikes tot mountainbikes en gravelbikes. Volgens de organisatie is de locatie uniek: het lange asfalt van De Strip leent zich uitstekend voor snelle fietsen, terwijl de omliggende paden geschikt zijn voor offroad testen.

Het evenement is nadrukkelijk breder opgezet dan alleen een testdag. Ook zonder fietsambities is er genoeg te beleven, met muziek, eten en drinken en de aanwezigheid van diverse bekende fietsmerken.

De toegang is gratis, al vraagt de organisatie bezoekers zich vooraf aan te melden via Woest Sport website. Tijdens het festival kan bovendien een donatie worden gedaan aan Alpe d’HuZes, waarbij deelnemers kans maken op het winnen van een racefiets.

