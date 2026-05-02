BELTRUM — Donut Festival brengt delen en noaberschap samen

Op zaterdag 31 mei staat de Toltuin aan de Schuurmansweg 3a in in het teken van delen en ontmoeten. Van 11.00 tot 18.00 uur vindt daar het Donut Festival plaats, een initiatief van en Intertembo.

Het festival draait om het idee ‘samen rijk met minder’, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om bewuster om te gaan met spullen en meer te delen met anderen. Tijdens de dag zijn er onder meer een kledingruil en een boekenruil. Bezoekers kunnen kleding of boeken meenemen die zij niet meer gebruiken en deze ruilen met anderen.

Volgens de organisatie gaat het niet alleen om spullen, maar vooral om ontmoeting. Bezoekers kunnen met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en ontdekken hoe kleine veranderingen kunnen bijdragen aan een duurzamere manier van leven.

Het initiatief sluit aan bij het Achterhoekse , waarbij omzien naar elkaar en delen centraal staat. Met het festival willen de organisatoren laten zien dat deze manier van samenleven nog altijd actueel is.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via degoededonut.nl en donut-festival.nl.

