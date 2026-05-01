WINTERSWIJK — Bloedafspraak bij SKB straks alleen nog via MijnSKB te regelen

208 keer bekeken

Het (SKB) wijzigt de manier waarop patiënten een afspraak maken voor bloedafname. Vanaf woensdag 27 mei verloopt dit volledig via het persoonlijke online zorgportaal .

Tot en met 26 mei kunnen patiënten nog op de vertrouwde manier via de website van het ziekenhuis een afspraak inplannen. Voor afspraken vanaf 27 mei moeten patiënten echter gebruikmaken van . Het maken van deze afspraken via het portaal is mogelijk vanaf maandag 11 mei. Inloggen gebeurt met , wat volgens het ziekenhuis zorgt voor een veilige toegang tot persoonlijke gegevens.

Met de overstap wil het SKB het plannen en beheren van afspraken eenvoudiger maken. Patiënten kunnen zelf een geschikt tijdstip en locatie kiezen en indien nodig hun afspraak aanpassen. Daarnaast ontvangen zij 72 uur vooraf een herinnering. In MijnSKB zijn voortaan ook alle ziekenhuisafspraken overzichtelijk terug te vinden.

Voor wie hulp nodig heeft bij het maken van een afspraak, blijft de telefonische hulplijn beschikbaar. Ook is er een app beschikbaar, ‘ ’, waarmee gebruikers na eenmalig inloggen met eenvoudig toegang krijgen via een persoonlijke code.

Volgens het SKB past deze digitale stap binnen de ambitie om zorg toegankelijk en patiëntgericht te organiseren, zowel in het ziekenhuis als op afstand.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry