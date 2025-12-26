Bibliotheek Oost-Achterhoek opnieuw gecertificeerd voor kwaliteit

EIBERGEN – Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft op 18 december opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Daarmee voldoet de bibliotheekorganisatie aan de landelijke kwaliteitsnormen voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Het certificaat is vier jaar geldig.

De certificering richt zich onder meer op maatschappelijke impact en toekomstbestendigheid. Volgens de beoordeling worden de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd en wordt aan alle gestelde normen voldaan. De bibliotheek scoorde op meerdere onderdelen positief.

Directeur-bestuurder Martien Louwers reageert tevreden: “We worden door onze partners gezien als een betrokken, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner met een sterke lokale verankering. Dat is een mooi compliment voor onze medewerkers en vrijwilligers.”

Ook de auditor van CBCT benadrukt de maatschappelijke betekenis: de organisatie levert “duidelijke maatschappelijke waarde via een samenhangend aanbod op het gebied van leesbevordering, basisvaardigheden, digitale inclusie en ontmoeting.”

De CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurinstellingen en van programma’s en diensten gericht op geletterdheid.

