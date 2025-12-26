Bibliotheek Oost-Achterhoek opnieuw gecertificeerd voor kwaliteit
EIBERGEN – Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft op 18 december opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Daarmee voldoet de bibliotheekorganisatie aan de landelijke kwaliteitsnormen voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Het certificaat is vier jaar geldig.
De certificering richt zich onder meer op maatschappelijke impact en toekomstbestendigheid. Volgens de beoordeling worden de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd en wordt aan alle gestelde normen voldaan. De bibliotheek scoorde op meerdere onderdelen positief.
Directeur-bestuurder Martien Louwers reageert tevreden: “We worden door onze partners gezien als een betrokken, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner met een sterke lokale verankering. Dat is een mooi compliment voor onze medewerkers en vrijwilligers.”
Ook de auditor van CBCT benadrukt de maatschappelijke betekenis: de organisatie levert “duidelijke maatschappelijke waarde via een samenhangend aanbod op het gebied van leesbevordering, basisvaardigheden, digitale inclusie en ontmoeting.”
De CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurinstellingen en van programma’s en diensten gericht op geletterdheid.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- OLW opent klachtenmeldpunt houtstook in Oost Gelre 13
- Sfeervolle Midwinterhoornwandeling trekt veel bezoekers in Groenlo 8
- IDEAL maakt plaats voor Wero: zo verandert online betalen vanaf 2026 3
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Verborgen snippen – het stille leven van de houtsnip 1
- Gemeenteraad zet volgende stap voor woningbouw Eefseler Esch 1
Trending deze week
- OLW opent klachtenmeldpunt houtstook in Oost Gelre 13
- Sfeervolle Midwinterhoornwandeling trekt veel bezoekers in Groenlo 8
- IDEAL maakt plaats voor Wero: zo verandert online betalen vanaf 2026 3
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- S.v. Grol blikt terug op 2025 en kijkt vooruit naar nieuw seizoen 1
- Bibliotheek Oost-Achterhoek schaft boetes voor te laat inleveren af 1