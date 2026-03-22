De bibliotheken in de regio organiseren in april 2026 een reeks workshops over digitale veiligheid, zorg en media. Aanleiding is de groeiende rol van digitale toepassingen in het dagelijks leven, zoals online zorg en het omgaan met persoonlijke gegevens. Deelname is gratis voor leden en niet-leden.

Het programma start op 31 maart in Eibergen met een workshop over digitale nalatenschap, waarin deelnemers leren wat er met online accounts gebeurt na overlijden. Diezelfde dag is in Borculo een bijeenkomst over het gebruik van het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Dit onderwerp komt op 13 april ook aan bod in Winterswijk, maar die sessie is inmiddels volgeboekt.

Op 2 april in Eibergen staat digitale veiligheid centraal. Een security expert geeft daar uitleg over phishing, hacking en hoe mensen zich beter kunnen beschermen tegen online criminaliteit.

Daarnaast zijn er meerdere workshops binnen het programma DigiVitaler. Zo leren deelnemers op 7 april in Borculo werken met het patiëntenportaal van de huisarts en op 14 april in Borculo hoe zij betrouwbare informatie kunnen vinden via Thuisarts.nl.

Met het aanbod willen de bibliotheken inwoners helpen om zelfstandiger en veiliger gebruik te maken van digitale diensten. Voor alle workshops geldt dat aanmelden verplicht is vanwege het beperkte aantal plaatsen.

Meer informatie en aanmelden:

https://www.oostachterhoek.nl/digitaalvaardig

