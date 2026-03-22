Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar volgen het nieuws vooral via social media, maar het vertrouwen in deze kanalen is laag. Dat blijkt uit de Nationale Vertrouwens Monitor Media 2025, een onderzoek onder ruim 1.000 jongeren.

Bijna 8 op de 10 jongeren gebruiken platforms als TikTok, YouTube en Snapchat om op de hoogte te blijven. Tegelijk zoekt ongeveer de helft van hen niet actief naar nieuws. Het nieuws komt vooral vanzelf voorbij via hun dagelijkse gebruik van social media.

Het vertrouwen in nieuwsmedia krijgt van jongeren gemiddeld een 6,4. Jongere tieners (12-14 jaar) zijn iets positiever dan oudere jongeren. Opvallend is dat het vertrouwen in landelijke en regionale nieuwsmerken hoger ligt dan in social media, ondanks dat jongeren die laatste het meest gebruiken.

Ook de rol van kunstmatige intelligentie speelt mee. Veel jongeren staan kritisch tegenover volledig door AI geschreven artikelen. Wel wil een meerderheid weten wanneer AI is gebruikt bij het maken van nieuws. Transparantie wordt gezien als belangrijk voor vertrouwen.

Daarnaast geeft meer dan de helft van de jongeren aan regelmatig nepnieuws of desinformatie tegen te komen. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat bereik en vertrouwen niet automatisch samengaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy onder in totaal 8.090 Nederlanders, waarvan 1.021 jongeren.

