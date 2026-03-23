Onderzoeksjournalist Arne van der Wal geeft op donderdag 2 april een Biebcollege in de Bibliotheek Eibergen. Hij spreekt daar over het belang van onafhankelijke journalistiek in een tijd waarin de druk op de pers en informatievoorziening toeneemt.

Van der Wal is mede-oprichter van het journalistieke platform Follow the Money, dat sinds 2010 tal van misstanden aan het licht bracht. Tijdens het college vertelt hij over de ontwikkeling van het platform, de moeilijke beginjaren en de zoektocht naar een duurzaam verdienmodel. In 2015 stond het voortbestaan van de organisatie zelfs op het spel.

Daarnaast gaat hij in op actuele thema’s, zoals juridische druk op journalisten en de rol van vrije media binnen een democratische samenleving. Het college maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten rond het thema ‘Democratisch burgerschap’, waarin bezoekers worden uitgenodigd na te denken over hun rol als burger.

Het Biebcollege begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via

https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten of bij de bibliotheek.

