DOETINCHEM — Eric Corton brengt indringende voorstelling over dementie naar Doetinchem

Eric Corton staat zaterdag 9 mei op het podium van Amphion Theater met de solovoorstelling PA. In deze muzikale monoloog kruipt hij in de huid van een vader die langzaam de grip op de werkelijkheid verliest.

De voorstelling laat zien hoe herinneringen en het heden door elkaar gaan lopen. Terwijl de man zich voorbereidt op een optreden en zijn gitaar zoekt, ontstaat verwarring: waarom noemt iemand hem ineens ‘pa’ en waar blijft zijn band? Het publiek wordt meegenomen in de belevingswereld van iemand met dementie.

PA is ontwikkeld door Solo Stories en gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de makers, onder wie Corton zelf. Dat geeft de voorstelling een herkenbaar en invoelbaar karakter.

Voorafgaand aan de voorstelling wordt om 19.30 uur een korte documentaire vertoond in het Amphion Filmhuis, tegenover het theater. Daarin vertellen de makers over het ontstaan van het stuk en hun persoonlijke betrokkenheid.

De voorstelling begint om 20.30 uur.

