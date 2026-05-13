Bijna 200.000 handtekeningen tegen mogelijke Amerikaanse overname DigiD-beveiliging

110 keer bekeken

Burgerbeweging DeGoedeZaak heeft namens bijna 200.000 ondertekenaars een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer tegen de mogelijke Amerikaanse overname van Solvinity, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging en opslag van -gegevens.

Aanleiding is de voorgenomen overname van Solvinity door het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl. Volgens DeGoedeZaak brengt dat risico’s met zich mee voor de privacy van Nederlandse burgers en de digitale onafhankelijkheid van Nederland.

De overheid onderzoekt momenteel nog onder welke voorwaarden de overname eventueel kan plaatsvinden. Critici wijzen erop dat Amerikaanse wetgeving onder bepaalde omstandigheden toegang tot data kan afdwingen. Daardoor zouden gevoelige persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders mogelijk onder invloed van de Amerikaanse overheid kunnen vallen.

Volgens Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak, moet de overheid zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van burgers. “Wij zijn op de overheid aangewezen voor het veilig houden van onze meest kwetsbare privégegevens”, aldus Van den Bergh.

De petitie werd gestart door Karin Ramaker. Zij roept de overheid op om alternatieven binnen Europa te onderzoeken. Volgens DeGoedeZaak is het inmiddels de op één na meest ondertekende petitie op het platform van de organisatie.

Eerder deze week ondersteunde DeGoedeZaak ook burgers bij het indienen van een AVG-verzoek om duidelijkheid te krijgen over de omgang met persoonsgegevens bij een mogelijke overname. Volgens de organisatie maakten ruim 17.800 mensen daarvan gebruik.

Meer informatie via DeGoedeZaak en DigiD

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: PR

Bron: Naar aanleiding van een persbericht

