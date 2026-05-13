HARREVELD — Herinrichting Kerkstraat Harreveld na proef met vrachtverkeer

De gemeente gaat samen met inwoners werken aan een nieuwe inrichting van de Kerkstraat in . Aanleiding is de evaluatie van een proef met eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens die in de zomer van 2025 werd uitgevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat vrachtverkeer tijdens de pilot uitweek naar omliggende wegen die daar minder geschikt voor zijn. Volgens de gemeente zorgde dat voor nieuwe verkeersproblemen in de omgeving. Het heeft daarom besloten om de maatregel niet definitief in te voeren.

In plaats daarvan kiest de gemeente voor een volledige herinrichting van de Kerkstraat. Daarbij staan verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal. Ook wordt gekeken naar een groenere inrichting van de straat, met aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Naast de plannen voor de Kerkstraat start de gemeente een breder onderzoek naar verkeersstromen in de regio. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de N18 tussen de aansluiting Radstake en Richterslaan/Zieuwentseweg en naar de bereikbaarheid van het gebied rond , , en de gemeente Oude IJsselstreek.

Volgens de gemeente moet het onderzoek helpen om , en Mariënvelde bereikbaar te houden en tegelijkertijd verkeersoverlast in de dorpen te beperken.

