DOETINCHEM — Bijzondere voorstelling over Joe Cocker in Amphion

Op zaterdag 16 mei staat zanger Erik Hagelstein met de in . In de With a little help: staat niet alleen de muziek centraal, maar ook het persoonlijke verhaal van de legendarische zanger .

De voorstelling vertelt zijn levensverhaal vanuit een bijzonder perspectief: dat van drie belangrijke vrouwen in zijn leven. Zijn moeder Madge, zijn eerste liefde Eileen Webster en zijn vrouw Pam Baker nemen het publiek mee langs hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière en privéleven.

Het idee voor deze opzet komt van theaterregisseur Theo Soontiëns. Hij wilde afwijken van het bekende verhaal over roem en ondergang en koos ervoor om juist de mensen om Cocker heen een stem te geven. Met zangeressen Scarlet Peters, Lilian de Jong en Houkje Besselink krijgt dit perspectief vorm op het podium.

Naast het theatrale verhaal brengt de band bekende nummers uit het repertoire van Joe Cocker, passend bij de scènes. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan de productie, die op 16 mei in première gaat in .

Tekst: Streekgids.nl

Foto: Jan van den Brink

