Nieuwe expositie in Koppelkerk belicht visies op de toekomst

BREDEVOORT – Een zinderende zondagmiddag, een lui gevoel dreigt ons te overvallen, en we gaan kijken naar het wonderschone werk van zeven kunstenaars in de Koppelkerk. De expositie ‘NU EN (N)OOIT – Bouwen aan de Toekomst’ wordt geopend. Een ieder die erbij is, weet: het werk dat deze nazomer te zien is in de Koppelkerk, sluit perfect aan op de tijd waarin we leven.

Niemand zegt ‘lekker weertje hè?’ wanneer we elkaar op deze zonovergoten dag treffen. De expositie NU EN (N)OOIT is onderdeel van het bredere programma Bouwen aan de toekomst. Dat programma is vrijdagavond 8 september al begonnen met een Meetup over Artificial Intelligence en zal de komende maanden invulling krijgen in de vorm van bijvoorbeeld het filmconcert Man in het wild met Jaco Benckhuijsen en Joost Lijbaart op 30 september.

De mensen die het zwembad, de verkoeling van de airco en het stilzitten hadden opgeofferd om de opening van de expositie te bij te wonen, werden getrakteerd op een museale selectie van werken die tot de verbeelding spreken; werken die een leven verbeelden dat we misschien nog niet kennen maar dat ons toch heel vertrouwd kan voorkomen, en op mooie verhalen van de kunstenaars en van de inspirerende spreker Abel de Vries.

Abel de Vries is architect, kunstenaar, kunstminnaar, aanjager, theatermaker en zoveel meer; hij sprak het mooie openingswoord uit voor een muisstille zaal. Hij besprak de persoonlijke interactie van de toeschouwer en het kunstwerk: als een kunstwerk je aanspreekt, spreek je dan terug? Wat betekent het als je geraakt wordt door een werk?

De opening van de expositie ‘NU EN (N)OOIT’ besteedde ook aandacht aan de titel van de expositie. Al te vaak werd per ongeluk ‘nu of nooit’ gezegd, maar dat is het niet, zegt Hiske Kremer, lid van de kunstcommissie van de Koppelkerk. Het gaat er juist om niet te zeggen dat we maar één kans hebben; het is een kwestie van elke mogelijkheid aan te grijpen om de toekomst vorm te geven, gisteren, vandaag, morgen, ooit – en misschien wel nooit.

In de expositie ‘NU EN (N)OOIT – Bouwen aan de toekomst’ schetsen de kunstenaars Rob Sweere, Menno Hiele, Lisanne Hoogerwerf, Marianne Lammersen, Ivo Kamphuis, Erik Odijk en Carlyn Westerink een mogelijk toekomstbeeld. De expositie is op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11:00 en 17:00 te bezoeken. Op deze dagen worden er om 14:00 en 15:00 gratis instaprondleidingen gegeven. Entreeprijs: €7 inclusief een kop koffie of thee.

