Twee Achterhoekse Teams Gaan Door naar Landelijke Finale Eo Wijersprijs

DOETINCHEM – Tijdens een spetterende regiofinale op maandagmiddag 25 september in de DRU cultuurfabriek wonnen niet één, maar twee van de drie teams de regioprijs. De winnaars gaan samen door naar de landelijke finale van de prestigieuze Eo Wijersprijsvraag voor landschapsarchitecten. Aardkundig Fundamentalisme en Operatie Landschap delen samen de regioprijs. Waar team Aardkundig Fundamentalisme hoge ogen gooit in het losweken van bestuurders en beleidsmakers uit hun ad-hoc aanpak en kortetermijndenken, roemt de jury het team van Operatie Landschap om de verbinding en nieuwe organisatievormen die zij creëert voor de transformatie van ons landschap: “In een ideale situatie zorgen De Landschappen dat ideeën en initiatieven tot bloei komen, en biedt Aardkundig Fundamentalisme het broodnodige regionale kader dat op inhoudelijke gronden aangeeft welke vormen van wonen, landbouw en economie wenselijk en haalbaar zijn”.

Dankzij prijsvraag sterke troeven in handen voor toekomstbestendig landschap

Juryleden voor de Achterhoek waren Ellen Klein Gunnewiek, een geboren en getogen Achterhoekse planoloog, en Hans Leeflang, eerder jarenlang actief voor het Rijk en inmiddels wonend in de Achterhoek. Leeflang: “Water en bodem is geen Haagse terminologie, daar moet je gewoon wat mee in je gebied. De Achterhoek heeft alleen al gewonnen door mee te doen aan de prijsvraag. De regio is stom als ze deze drie ontwerpen laat liggen, het geeft onder andere methodes hoe je tot transitie kan komen.” Emmeke Gosselink, wethouder Bronckhorst en regionaal voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek sluit zich bij die woorden aan: “We hebben in de regio een grote woonopgave, maar geconcentreerde woonlocaties passen niet bij de Achterhoek. We zochten naar een ander concept met tegelijkertijd de andere opgaven – zoals droogte en de landbouwtransitie – op het netvlies. Met de resultaten van deze prijsvraag hebben we sterke troeven in handen om ons mooie landschap toekomstbestendig te maken. Ik ben ontzettend trots op de drie teams en hoe zij met input van veel stakeholders uit de Achterhoek tot deze fantastische ontwerpen zijn gekomen.”

Wat is de Eo Wijersprijsvraag?

Sinds oktober 2022 is de prijsvraag van de Eo Wijersstichting ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’ opengezet voor landschapsontwerpers om vernieuwende concepten te leveren in toekomstproof het landschap inrichten. Daarbij was keuze uit vier regio’s, namelijk Midden Zeeland, Oostelijk Flevoland, Rijn- en Maasmonding en de Achterhoek. Meer informatie op: www. 8rhk.nl/project/eowijersprijsvraag/ of www.eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/

De drie teams:

Aardkundig fundamentalisme: Peter Hermens en Martijn Horst, Maarten Schenk-Verbruggen, Anne van Geel; Werkend Landschap, Neder|land|schap

Operatie landschap: Angéla Kortleven, Carmen van Maercke, Koen Weytingh, Aniek Wierstra, Bauke de Vries, Harry van Duijnhoven, Jaap Spaans; UFO Urbanism, Fallow, ToekomstSterk, Hogeschool Saxion, Kragten

Naoberschap met grensoverschrijdende blik: Bart Aptroot, Sumaita Tahseen, Matthijs Bouw, Lot Locher, Lexie Yan, Ioanna Karadimitriou, Paula Knauer, Oscar Brunet, Vic Lagrouw, Wilco Klutman, Robbert Jongerius, Leonoor van Eck; One Architecture, Arcadis

