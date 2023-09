Programma “Bouwen aan de toekomst” in Koppelkerk vanaf 9 september

BREDEVOORT – Dit najaar organiseert Koppelkerk een uitgebreid programma genaamd “Bouwen aan de toekomst”. Centraal staat de vraag over de identiteit van de toekomstige mens en of we in staat zijn om vorm te geven aan onze toekomst vanuit het perspectief van onze huidige, beperkte visie.

Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen in november 2023, zullen de schetsen van toekomstbeelden door politieke partijen ook onder de loep worden genomen tijdens dit programma.

Het programma omvat verschillende evenementen, waaronder een VPRO Tegenlicht Meet Up over Artificial Intelligence op 8 september en een filmavond rondom “Man in het wild” op 30 september. Andere geplande evenementen omvatten discussies over de toekomst van geld met United Economy en een dialoog over arbeidsmigratie. In november wordt de focus verlegd naar het verleden met de Achterhoekse Archeologiedag.

Daarnaast opent de expositie “NU EN (N)OOIT – bouwen aan de toekomst” haar deuren, waarin het werk van zeven kunstenaars wordt tentoongesteld. Deze kunstenaars, waaronder Rob Sweere, Menno Hiele, en Lisanne Hoogerwerf, zullen door middel van hun kunstwerken verschillende visies op de toekomst presenteren.

Praktische Informatie:

Locatie : Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Gegevens : 9 september tot en met 19 november

Openingstijden : Vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00

Rondleidingen : Elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14:00 & 15:00

