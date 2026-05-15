ARNHEM — Week van de Schildklier met informatiestand in Rijnstate Arnhem

Tijdens de Week van de Schildklier vraagt belangenorganisatie SchildklierNL van 23 tot en met 29 mei aandacht voor de impact van schildklieraandoeningen. Volgens de organisatie leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een aandoening aan de schildklier, terwijl de klachten vaak lastig herkenbaar zijn voor de omgeving.

In het Rijnstate wordt daarom op donderdag 28 mei een informatiestand ingericht. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 14.00 uur terecht aan de Wagnerlaan 55 in Arnhem om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundige vrijwilligers van SchildklierNL.

Veel mensen met een schildklieraandoening lopen volgens de organisatie lange tijd rond met klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of stemmingswisselingen, zonder dat direct duidelijk is wat de oorzaak is. Met de landelijke actieweek wil SchildklierNL zorgen voor meer herkenning en begrip voor deze zogenoemde ‘onzichtbare frustratie’.

Meer informatie over de Week van de Schildklier en andere bijeenkomsten is te vinden via schildklier.nl/wvds

