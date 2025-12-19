Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst

BRONCKHORST – Net als alle andere gemeenten in Nederland staat ook Bronckhorst voor de opgave om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente zet de komende jaren extra in op de zogeheten warmtetransitie en gaat daarbij intensief samenwerken met inwoners en ondernemers. Bewustwording, duidelijke informatie en ondersteuning bij verduurzaming staan centraal.

In Bronckhorst staan ruim 16.000 woningen, waarvan ongeveer 11.000 koopwoningen. Een kwart daarvan ligt in het buitengebied. Door die grote diversiteit – van monumenten tot vrijstaande woningen en rijtjeshuizen – is een aanpak op maat nodig. Binnen de zogenoemde Dorps Energie Processen komen er per dorp en buurt acties, met speciale aandacht voor woningen met een laag energielabel. Inwoners kunnen deelnemen aan werkgroepen om wensen en knelpunten in hun buurt te bespreken.

Wethouder Emmeke Gosselink ziet de transitie vooral als een kans: “Door samen te werken met inwoners, ondernemers en het Energieloket Achterhoek zoeken we naar oplossingen die passen bij elke woning. Zo maken we Bronckhorst toekomstbestendig.”

Het college heeft een Plan van Aanpak Warmtetransitie vastgesteld voor de komende tien jaar. Dit plan sluit aan bij het Klimaatakkoord, het Akkoord van Groenlo en de routekaart Bronckhorst Energieneutraal. Het loopt vooruit op het definitieve Warmteprogramma, dat eind 2026 gereed moet zijn.

Voor 2030 heeft Bronckhorst duidelijke doelen:

– 31% minder aardgasverbruik in woningen

– 15% minder aardgasverbruik in andere gebouwen

– 25% van de woningen minimaal energielabel B

– 25% van de woningen voorzien van een (hybride) warmtepomp

Volgens wethouder Wilko Pelgrom is het belangrijk om in te spelen op natuurlijke momenten: “Bij een verhuizing, verbouwing of vervanging van de cv-ketel liggen grote kansen om te verduurzamen.” Extra subsidies en ondersteuning moeten inwoners daarbij helpen.

