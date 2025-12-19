Nieuwbouw Mispelkamp Vorden voor wensen en bedenkingen naar gemeenteraad

VORDEN – Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst legt de concept ruimtelijke visie voor de nieuwbouwwijk Mispelkamp in Vorden voor aan de gemeenteraad. De raad krijgt hiermee de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven, voordat het college de visie definitief vaststelt. Dat besluit wordt naar verwachting in januari 2026 genomen.

In de voorbereidingsfase zijn omwonenden meerdere keren betrokken. Hun inbreng is meegenomen in de plannen. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder naar de verkeerssituatie, de veiligheid van de spoorovergangen en de waterhuishouding bij extreme regenval. Eventuele aandachtspunten vanuit de gemeenteraad worden verwerkt in de definitieve ruimtelijke visie, die later de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan.

De nieuwbouwwijk Mispelkamp komt te liggen tussen het Kompaan College, de Almenseweg en de Mispelkampdijk. Het plan gaat uit van de bouw van ongeveer 200 woningen. Uit participatie met omwonenden bleek een duidelijke voorkeur voor een opzet met lanen en erven, een centrale brink en groene tussenruimten. Deze structuur is nu het uitgangspunt van de visie.

Wethouder Emmeke Gosselink (Wonen) benadrukt het belang van een goede inpassing: “Aan de landschappelijke inpassing is extra veel aandacht besteed, zodat Mispelkamp een uitnodigende buurt wordt, passend bij het mooie dorp Vorden.”

Na vaststelling van de ruimtelijke visie gaat de ontwikkelaar Whoon (voorheen Van Wanrooij) Roosdom Tijhuis aan de slag met een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en verkaveling. Ook in deze fase volgt opnieuw participatie. De ontwikkelaar organiseert dit traject in samenwerking met de gemeente en informeert betrokkenen hierover.

