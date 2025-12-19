Marathon van patiënten’ opent nieuwe looproutes in SKB

WINTERSWIJK – Bewegen tijdens een ziekenhuisopname helpt bij een sneller herstel. Daarom heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) nieuwe looproutes op de verpleegafdelingen in gebruik genomen. Donderdag 18 december werden deze routes feestelijk geopend met een symbolische ‘marathon van patiënten’.

Patiënten van de verpleegafdelingen kregen een hoofdrol bij de opening. Mevrouw Zoeteman knipte het lint door, waarna patiënten, bezoekers en zorgprofessionals samen het eerste officiële rondje liepen. De looproutes maken deel uit van het project Iedere Beweging Telt en bieden patiënten een duidelijke, vaste route over de afdeling. Op de vloer is aangegeven hoeveel meters er gelopen worden, zodat patiënten overzicht houden en eenvoudig een ommetje kunnen maken – ook samen met familie of bezoekers.

Volgens het SKB is beweging een belangrijk onderdeel van herstel. Tijdens ziekte of na een operatie liggen mensen vaak veel in bed, terwijl juist beweging en goede voeding essentieel zijn om spierkracht en conditie te behouden. Daarom krijgen deze thema’s een steeds grotere rol tijdens de opname.

Fysiotherapeut Frederika Thünte licht toe: “Tijdens een opname kan spierkracht en conditie snel afnemen. Bewegen helpt dit te voorkomen en zorgt ervoor dat patiënten sneller herstellen. Gemiddeld is zo’n 40 minuten beweging per dag nodig. Met deze looproutes maken we het makkelijker én aantrekkelijker om in beweging te blijven.”

Aandacht voor beweging is in het hele ziekenhuis zichtbaar. Zo worden bezoekers en medewerkers met voetstappen en motiverende teksten gestimuleerd om vaker de trap in plaats van de lift te nemen.

De nieuwe looproutes passen binnen de bredere visie van het SKB, vastgelegd in Koers ’25-’30, waarin naast goede zorg ook een gezonde leefstijl centraal staat. Daarmee wil het ziekenhuis bijdragen aan een gezondere Achterhoek.

