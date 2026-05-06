LICHTENVOORDE — Burgemeester plant eerste dahliaknollen voor Bloemencorso Lichtenvoorde

Met het planten van de eerste dahliaknollen in de aan de Richterslaan heeft woensdag officieel het dahliaseizoen geopend voor het Lichtenvoordse . Daarmee geven de 18 corsogroepen het startsein voor de voorbereidingen op het corso, dat traditiegetrouw plaatsvindt op de tweede zondag van september.

De plantte samen met vrijwilligers meerdere knollen in de , waar langs wandelpaden diverse soorten dahlia’s worden geplant rondom het grote dahliakunstwerk. Volgens corsovoorzitter Thijs Kroezen groeit de tuin in de zomer uit tot een kleurrijke trekpleister voor inwoners en toeristen en vormt het een startpunt voor de populaire .

De komende weken gaan de corsogroepen ongeveer 150.000 dahliaknollen de grond in. Iedere knol levert later tientallen bloemen op. In totaal zijn voor de corsowagens jaarlijks zo’n vier miljoen dahlia’s nodig. Een deel van de bloemen wordt ook geleverd aan andere corso’s in Nederland, waaronder Zundert en St. Jansklooster.

Vanaf half juli staan de dahliavelden langs de circa 45 kilometer lange fietsroute volop in bloei. Voor veel corsogroepen betekent het planten van de knollen tegelijk de start van de wagenbouw. In de corsohallen wordt dan al volop gelast en getimmerd, terwijl op de velden wordt geschoffeld en verzorgd. Volgens de organisatie zetten zich in totaal ongeveer 3000 vrijwilligers in voor het corso.

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli presenteren de corsogroepen hun maquettes tijdens de .

