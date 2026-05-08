LICHTENVOORDE — Zwarte Cross maakt laatste grote reeks artiesten bekend

De organisatie van de heeft opnieuw tientallen nieuwe namen toegevoegd aan het programma van 2026. Met de bekendmaking van 85 nieuwe acts staat de teller nu op 419 muziek- en theateroptredens. Onder de nieuwe namen bevinden zich onder meer The Opposites, Jet uit Australië, Het Goede Doel met Henk Westbroek, Mr. Polska, Effe Serieus en Kim Holland.

Ook theater krijgt dit jaar opnieuw een grote rol op het festivalterrein. Zo komt Kim Holland met een persoonlijke theatershow naar de Theaterweide en brengt Theo Wesselo samen met animator Gerard Olthaar een absurde voorstelling. Daarnaast staan er diverse kleinschalige muziekoptredens gepland, waaronder een theatershow van Typhoon.

De organisatie grijpt ook terug op een opvallende grap van vorig jaar. Na de editie van 2025 werd op sociale media nog een zogenoemd ‘Bailaverbod’ aangekondigd vanwege het veelvuldig gezongen nummer Baila de Gasolina van Effe Serieus. Toch keert de groep dit jaar terug naar de Megatent. Volgens de organisatie blijft rock-’n-roll daarnaast een belangrijk onderdeel van het festivalprogramma.

Op sportief gebied gaan de kwalificatiewedstrijden van de Open verder. Op zondag 10 mei wordt gereden op circuit De Heksenplas in Hummelo, de plek waar in 1997 de eerste Zwarte Cross werd gehouden.

De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 in . Voor donderdag, vrijdag en zondag zijn nog kaarten verkrijgbaar.

