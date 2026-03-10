ACHTERHOEK — CINEbieb vertoont films Joika en Fanfare in Eibergen en Borculo

92 keer bekeken

De vrijwilligers van CINEbieb vertonen in maart twee films in de bibliotheken van Berkelland. Op woensdag 18 maart om 19.30 uur is in Bibliotheek Eibergen de film Joika te zien. Twee dagen later, op vrijdag 20 maart om 20.00 uur, draait in Bibliotheek Borculo de film Fanfare. Na afloop kunnen bezoekers onder het genot van een drankje napraten.

De film Joika vertelt het verhaal van de Amerikaanse ballerina Joy Womack, die als eerste Amerikaanse werd toegelaten tot het prestigieuze Bolsjoj Ballet in Moskou. In deze biografische film wordt haar moeilijke weg naar de top gevolgd. De hoofdrol wordt gespeeld door Talia Ryder, terwijl Diane Kruger te zien is als haar strenge balletdocent.

In Fanfare staat een succesvolle orkestleider centraal die leukemie blijkt te hebben en op zoek gaat naar een geschikte beenmergdonor. Wanneer uit een DNA-test blijkt dat hij geadopteerd is, ontdekt hij dat hij een jongere broer heeft. Deze fabrieksarbeider blijkt net als hij een passie voor muziek te hebben en speelt in een fanfare. Samen proberen ze een belangrijke muziekwedstrijd te winnen.

De toegangsprijs bedraagt € 6 per film, inclusief een drankje na afloop.

Meer informatie over het programma en reserveren:

https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb

