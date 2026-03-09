WINTERSWIJK — Kinderen bouwen bewegende LEGO-creaties tijdens BIEBlab in Winterswijk

190 keer bekeken

Kinderen kunnen donderdag 19 maart om 15.00 uur in Bibliotheek Winterswijk meedoen aan een creatieve LEGO-workshop tijdens het BIEBlab. Tijdens de activiteit bouwen deelnemers een zogenoemde automaton: een bewegend bouwwerk dat tot leven komt wanneer je aan een zwengel draait.

Met LEGO-blokjes maken de kinderen bijvoorbeeld een springend dier, een boot op golvend water of een bewegend figuurtje. In de bibliotheek zijn daarnaast boeken en digitale hulpmiddelen beschikbaar met voorbeelden en inspiratie voor verschillende bouwprojecten.

Voor kinderen die extra uitdaging zoeken is er ook de mogelijkheid om met LEGO WeDo te werken. Daarmee kunnen zij een elektrisch of op afstand bestuurbaar ontwerp maken.

De workshop maakt deel uit van het BIEBlab-programma van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Tijdens deze activiteiten maken kinderen op een speelse manier kennis met creatieve technologieën.

Deelname aan het BIEBlab kost € 4,50. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bij één van de vestigingen.

Meer informatie en aanmelden:

https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

