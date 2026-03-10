WARNSVELD — Filmavond over dementie tijdens Alzheimer Café in Warnsveld

190 keer bekeken

Het Alzheimer Café Zutphen e.o. organiseert woensdag 18 maart een filmavond in Gemeentecentrum De Eekschuur in Warnsveld. Tijdens de bijeenkomst wordt de film The Notebook vertoond, een verhaal waarin liefde en dementie centraal staan. De inloop begint om 19.00 uur, de film start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden. Bezoekers kunnen er informatie krijgen over dementie en ervaringen met elkaar delen. Normaal vindt het café plaats in De Bornhof in Zutphen, maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen – waarbij De Bornhof als stemlokaal dient – is deze bijeenkomst tijdelijk verplaatst naar Warnsveld.

De film The Notebook, gebaseerd op het boek van Nicholas Sparks, vertelt het verhaal van Allie Hamilton en Noah Calhoun die als jonge geliefden een bijzondere zomer beleven. Later in hun leven keren zij terug naar hun herinneringen wanneer Allie Alzheimer krijgt. De film laat op indringende wijze zien wat dementie kan betekenen voor relaties en het dagelijks leven.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Tijdens de avond is ook een leestafel aanwezig met brochures van Alzheimer Nederland en boeken over dementie.

Meer informatie:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Voor vragen of de nieuwsbrief:

ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

