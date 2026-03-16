Circus Bossle slaat opnieuw zijn tenten op in Silvolde. De Duitse circusfamilie reist al jaren met hun familiecircus door Nederland en geeft van vrijdag 20 tot en met zondag 29 maart zeven voorstellingen op het terrein aan de Laan van Schuylenburgh.

De rood-gele circustent biedt plaats aan ruim 200 bezoekers. Volgens de organisatie combineert de voorstelling klassieke circuselementen met moderne technieken, zoals een uitgebreide lichtinstallatie en speciaal gearrangeerde muziek.

Het programma duurt ruim anderhalf uur en bevat verschillende acts. Zo zijn er acrobaten aan de trapeze, snelle jongleurs en een westernact met cowboys. Clown Otto zorgt voor humor en interactie met het publiek. Daarnaast zijn er dierennummers met onder meer paarden, honden en twee kamelen. Ook bevat de show een act met laserstralen midden in de piste.

De voorstellingen zijn geschikt voor bezoekers van alle leeftijden. De eerste voorstelling is op vrijdag 20 maart om 17.00 uur. Daarna volgen shows op zaterdag 21 maart (15.00 uur), zondag 22 maart (11.00 uur), woensdag 25 maart (15.00 uur), vrijdag 27 maart (17.00 uur), zaterdag 28 maart (15.00 uur) en zondag 29 maart (11.00 uur).

Op beide vrijdagen geldt een speciale actie: volwassenen betalen dan het gereduceerde kindertarief.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de circuskassa op voorstellingsdagen tussen 10.00 en 11.00 uur en vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling. Reserveren kan ook telefonisch via 06-57968156.

