249 keer bekeken

De KUNSTwandelroute Huis Bergh viert in 2026 de 25ste editie met een uitgebreid randprogramma van lezingen en workshops. De kunstroute is vanaf 2 april te zien bij Huis Bergh in ’s-Heerenberg, waar in totaal 31 kunstwerken worden getoond.

De jubileumeditie is bijzonder, omdat de route na 25 jaar op Landgoed Enghuizen nu voor de tweede keer neerstrijkt bij Huis Bergh. Rond die feestelijke editie is een extra programma samengesteld, mede mogelijk gemaakt door een gift van de gemeente Bronckhorst bij de opening in 2024.

Het randprogramma bestaat uit vier lezingen en meerdere workshops. De lezingen sluiten aan bij kunst en lokale geschiedenis, zodat bezoekers ook meer te weten komen over de nieuwe omgeving van de route. De bijeenkomsten worden gehouden bij Heeren Dubbel en zijn alleen te bezoeken in combinatie met een tweegangendiner van 25 euro, exclusief drank. De inloop is om 17.30 uur, het diner start om 18.00 uur en de lezing begint rond 19.00 uur.

Op 9 april spreekt kunstenaar Rob Sweere, gevolgd door Hans Hegman op 16 april, Floris de Gelder op 30 april en kunsthistoricus Frank van der Ploeg op 7 mei.

Daarnaast zijn er in april en mei workshops in het Muntgebouw. Bezoekers kunnen onder meer aan de slag met afdrukken van bladeren, tekenen, boetseren en rakustoken, speksteen en creatieve portretfotografie. Deelname kost 15 euro per workshop.

Voor zowel de lezingen als workshops is vooraf aanmelden verplicht. Daarbij geldt: vol is vol. Meer informatie en inschrijven kan via kunstwandelroutehuisbergh.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie