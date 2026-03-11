170 keer bekeken

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) start op vrijdag 10 april 2026 met een cursus genealogie voor gevorderden. De cursus is bedoeld voor mensen die al ervaring hebben met stamboomonderzoek en hun kennis willen verdiepen of uitbreiden met nieuwe archiefbronnen.

Tijdens vier middagen leren deelnemers hoe zij verder kunnen zoeken dan de gebruikelijke bronnen. In de cursus komen onder meer militieregisters, belastingregisters en notariële archieven aan bod. Juist in deze archieven zijn vaak nieuwe aanknopingspunten en verrassende details over voorouders te vinden. Daarnaast is er aandacht voor genealogen die vastlopen in hun onderzoek, bijvoorbeeld wanneer een familielijn moeilijk te achterhalen is of wanneer een vader onbekend blijft. Door nieuwe onderzoekstechnieken en aanvullende bronnen te gebruiken, kunnen deelnemers hun onderzoek vaak weer op gang brengen. Ook onderwerpen als onderzoek naar militairen, boerderijen en emigrerende familieleden komen aan bod. In het laatste deel van de cursus leren deelnemers hoe zij hun onderzoeksresultaten overzichtelijk kunnen ordenen en verwerken tot een familieverhaal of familiegeschiedenis.

De cursus wordt georganiseerd door het ECAL in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Achterhoek en Liemers, en gaat door bij voldoende deelnemers.

De bijeenkomsten vinden plaats op 10, 17 en 24 april en 1 mei 2026 van 13.30 tot 16.00 uur in de Brewinczaal van het Erfgoedcentrum aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. Deelname kost €30,00 (of €27,50 voor NGV-leden) inclusief cursusmateriaal en koffie of thee.

Aanmelden kan via info@ecal.nu onder vermelding van ‘aanmelding cursus genealogie voor gevorderden’. Deelname is definitief na bevestiging.

