De Engelse Schans: Vooruitgeschoven verdedigingswerk in het militaire landschap rond Groenlo

233 keer bekeken

Wie langs de Engelse Schans bij Lievelde wandelt, ziet aarden wallen en hoogteverschillen in een rustig landschap. Wat op het eerste gezicht oogt als natuur, blijkt bij nadere beschouwing een doelbewust aangelegd verdedigingswerk uit de zeventiende eeuw. De schans maakte deel uit van het militaire systeem rond Groenlo, in een periode waarin de Achterhoek frontgebied was tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In dit Zondagsverhaal staat niet de schans als monument centraal, maar haar functie. Waarom werd juist hier een verdedigingswerk aangelegd? Hoe verhield de Engelse Schans zich tot het beleg van Groenlo in 1627? En wat is het verschil tussen de circumvallatielinie rond de stad en vooruitgeschoven posten in het buitengebied?

Het verhaal laat zien hoe snel zulke schansen werden aangelegd, door wie dat gebeurde en waarom snelheid belangrijker was dan duurzaamheid. Ook wordt duidelijk wat er vandaag de dag nog van te herkennen is — vanaf het maaiveld én vanaf de uitkijktoren die nu naast de schans staat en het terrein overzichtelijk maakt.

Geen romantiek, geen reconstructies, maar een nuchtere blik op hoe oorlog het landschap vormde. En hoe dat verleden, eeuwen later, nog altijd zichtbaar is voor wie weet waar hij moet kijken.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 8 februari via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €2,50.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)