Zwarte Cross Open 2026 van start met nieuwe klasses en extra circuits

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross Open keert in 2026 terug met een uitgebreidere landelijke motorcrosscompetitie. Met nieuwe klasses en extra circuits krijgen rijders meer kansen om zich te kwalificeren voor de finales tijdens de Zwarte Cross, die van 16 tot en met 19 juli 2026 plaatsvindt in Lichtenvoorde. De eerste wedstrijden beginnen op zaterdag 7 maart.

Motorcross vormt sinds de start van de Zwarte Cross in 1997 het kloppend hart van het evenement. Om die sport verder te versterken werd in 2024 de Zwarte Cross Open opgezet: een landelijke competitie waarin rijders via meerdere wedstrijddagen punten verzamelen voor een plek in de finaleraces.

In 2026 wordt de competitie uitgebreid met nieuwe motorcrosscircuits in Boekel, Hellendoorn, Lochem en Marum. Via een puntensysteem kunnen rijders zich plaatsen voor de halve finales in Halle, waarna deelname aan de finales in Lichtenvoorde mogelijk is.

Nieuw zijn de zogeheten Streekrace-klasses, bedoeld voor rijders zonder wedstrijdlicentie. Zij rijden niet alleen voor sportieve prestaties, maar ook voor de eer van hun eigen dorp of regio. Deelname is mogelijk in de klasses 125cc, 250cc en Open. Daarnaast keert een groot aantal bestaande klasses terug, waaronder 50cc, 85cc, Dames, Classic en Helden.

Ook jonge rijders krijgen extra ruimte. De nieuwe 125cc Talentenklasse is bedoeld voor deelnemers van 13 tot en met 17 jaar. De beste veertig rijders plaatsen zich voor de halve finales in Halle.

Naast motorcross biedt elke wedstrijddag extra activiteiten, zoals kinderprogramma’s, stuntshows en een afterparty.

Meer informatie en de volledige wedstrijdkalender:

👉 https://www.livingfortheweekend.mx

👉 https://www.zwartecross.nl

