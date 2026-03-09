DOETINCHEM – Gemeente stuurt ‘te klein T-shirt’ naar 150 Kamerleden

201 keer bekeken

Alle 150 leden van de Tweede Kamer hebben donderdag een opvallend pakketje ontvangen uit de Achterhoek. De gemeente Doetinchem stuurde symbolisch een T-shirt terug naar Den Haag, omdat het volgens de gemeente “een maat te klein” is.

Met de actie wil Doetinchem aandacht vragen voor de positie van de Achterhoek in de Ontwerp-Nota Ruimte van het Rijk. In dat plan wordt de regio momenteel aangeduid als een S-regio, terwijl de gemeente vindt dat de Achterhoek beter als M-regio kan worden aangemerkt.

In het pakket dat de Kamerleden ontvangen zit een T-shirt waarop de naam Doetinchem net niet past, samen met een persoonlijke boodschap en een onderbouwde zienswijze op de nota. Volgens burgemeester Mark Boumans laat de actie zien dat de huidige indeling onvoldoende recht doet aan de rol van Doetinchem als centrumstad.

Volgens de gemeente vervult Doetinchem een belangrijke functie voor de Achterhoek. De stad biedt voorzieningen voor een achterland van ongeveer 300.000 inwoners en speelt een centrale rol in wonen, werken en bereikbaarheid in de regio.

De timing van de actie is bewust gekozen. In Den Haag staat binnenkort het overleg over de Ontwerp-Nota Ruimte op de agenda. Met het symbolische T-shirt wil Doetinchem de Kamerleden duidelijk maken dat “S te klein is” voor de rol en ambities van de stad en de regio Achterhoek.

