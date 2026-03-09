ACHTERHOEK – Minder treinen en bussen als vervanging door spoorwerk bij Arnhem

179 keer bekeken

Reizigers in de Achterhoek moeten vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart rekening houden met een aangepaste treindienst. Door werkzaamheden aan het spoor bij Arnhem rijden er tijdelijk minder of helemaal geen treinen op enkele belangrijke trajecten.

Het grootste effect merken reizigers tussen Arnhem en Tiel. Op beide dagen ligt het treinverkeer daar volledig stil. In plaats van treinen worden bussen ingezet. Tussen Arnhem en Elst verzorgen bussen van NS het vervoer, terwijl Arriva bussen inzet op het traject Elst – Tiel.

Ook reizigers richting de Achterhoek krijgen met aanpassingen te maken. Op vrijdag 13 maart rijden er minder treinen tussen Arnhem en Doetinchem. De treinen van RRReis richting Winterswijk rijden die dag twee keer per uur in plaats van vier keer per uur.

Daarnaast zijn Arnhem Centraal en Arnhem Velperpoort tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk gesloten. Treinen kunnen daardoor van een ander spoor vertrekken dan gebruikelijk.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en het feit dat aansluitingen mogelijk niet gehaald worden. Voor het gebruik van de vervangende bussen is een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een OV-chipkaart.

Vervoerders adviseren reizigers om vóór vertrek de reisplanner te raadplegen.

Meer informatie:

https://www.arriva.nl

https://www.rrreis.nl

https://www.ns.nl

