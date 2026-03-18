DOETINCHEM — Herdenking van bombardementen in Catharinakerk

180 keer bekeken

Doetinchem staat deze week opnieuw stil bij de geallieerde bombardementen van maart 1945. Op 19, 21 en 23 maart werden grote delen van de stad geraakt, nog geen twee weken voor de bevrijding op 2 april 1945. Volgens de gemeente kostten de bombardementen aan 152 mensen het leven en werd een groot deel van de binnenstad verwoest.

Advertentie

Net als in voorgaande jaren luiden op de exacte tijdstippen van de aanvallen de kerkklokken in Doetinchem: op woensdag 19 maart om 08.40 uur, vrijdag 21 maart om 16.55 uur en zondag 23 maart om 17.30 uur. Daarmee worden de slachtoffers herdacht en blijft de herinnering aan de verwoestende dagen levend.

De centrale herdenking is op zaterdag 21 maart in de Catharinakerk. Bezoekers zijn vanaf 16.30 uur welkom, waarna het programma om 16.50 uur begint. Om 16.55 uur luiden de klokken twee minuten, precies op het moment waarop 81 jaar geleden het zware bombardement op de binnenstad plaatsvond. Daarna volgen bijdragen van onder anderen Henriëtte van ’t Wout van Stichting Doetinchem Herdenkt, kinderburgemeester Feline van der Weg, basisschoolleerling Tibor ter Brugge en burgemeester Mark Boumans. Ook is er muziek van leerlingen van Amphion, een korte documentaire van Dolf Maandag en een interview met Ben Hendriksen, die de bombardementen van dichtbij meemaakte.

De herdenking wordt afgesloten met bloemlegging, een minuut stilte en zang van musicaltheatergroep Vaye. Meer informatie staat op doetinchem.nl/herdenktenviert en doetinchemherdenkt.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie