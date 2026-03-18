DOETINCHEM — Nieuw monument herinnert aan bombardementen 1945

In Doetinchem wordt zaterdag 21 maart een nieuw herdenkingsmonument onthuld ter nagedachtenis aan de bombardementen van maart 1945. De ceremonie vindt plaats in het Mark Tennantplantsoen en start om 16.00 uur, na een inloop vanaf 15.45 uur.

Het monument is een initiatief van het Stadsmuseum en is in opdracht van de gemeente gerealiseerd. Ontwerper is kunstenaar Anne ten Ham uit Arnhem. Het kunstwerk bestaat uit drie vijvers die de inslagen van de bombardementen verbeelden. Daaromheen symboliseren oranje bloembedden de schokgolven en de impact op de stad.

De bombardementen vonden plaats op 19, 21 en 23 maart 1945, vlak voor de bevrijding van Doetinchem. Daarbij kwamen 148 mensen om het leven en werd het historische centrum zwaar beschadigd. Volgens historische gegevens waren de Duitse plaatsen Isselburg en Anholt het oorspronkelijke doel, maar werd Doetinchem door de ligging aan de Oude IJssel daarmee verward.

Na de onthulling, rond 16.30 uur, volgt een herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk. Het monument krijgt een plek in het Mark Tennantplantsoen, waar meerdere gedenktekens samen een herdenkingspark vormen.

Met de onthulling wil de gemeente de herinnering aan de bombardementen blijvend zichtbaar maken voor inwoners en bezoekers van de stad.

