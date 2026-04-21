VARSSEVELD — Herdenking 4 mei in Varsseveld in teken van ‘de 46 van het Rademakersbroek’

Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op maandag 4 mei 2026 staat in Varsseveldⓘ dit jaar een indrukwekkend en lokaal beladen verhaal centraal: de 46 mannen die op 2 maart 1945 werden gefusilleerd bij het Rademakersbroek.

De herdenking begint om 18.00 uur met een kranslegging bij het monument aan het Rademakersbroek. Aansluitend vindt om 18.30 uur een bezinningsbijeenkomst plaats in de Laurentiuskerkⓘ . Daar vertelt Louis Veldhuis van het Nationaal Onderduikmuseum over de 46 mannen, afkomstig uit onder meer Gelderland en Overijssel. Zij werden, variërend in leeftijd van 18 tot 65 jaar, door de bezetter geëxecuteerd nadat zij gevangen zaten in de Kruisberg in Doetinchemⓘ . Veldhuis gaat in op de achtergronden en gevolgen van deze tragedie. De bijeenkomst wordt ondersteund met beeldmateriaal en muziek van Jubal. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van oorlogsgraven.

Om 19.15 uur vertrekt vanaf de kerk een stille tocht langs de oorlogsgraven. De officiële herdenking start om 20.00 uur bij het monument aan de Irenestraat, met het luiden van de klokken en de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus en zijn er korte toespraken, waarna kransen worden gelegd.

De herdenking wordt georganiseerd door Varssevelds Belang en de Oecumenische Werkgroep Varsseveld. Iedereen is welkom om stil te staan bij vrijheid, vrede en herinnering.

