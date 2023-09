Jeugdige muzikanten gezocht voor theaterconcert

WINTERSWIJK – Muziekvereniging Excelsior start met een nieuw initiatief voor jeugdige muzikanten tot en met 18 jaar die minimaal hun A-diploma hebben: het Project Jeugdorkest. Iedereen die een blaas- of slagwerkinstrument speelt, mag zich gratis aanmelden. Het project wordt op zaterdagmiddag 23 december spectaculair afgesloten in Theater De Storm. De projectorkesten zullen dan samen met een band op het podium staan.

Het nieuwe initiatief komt vanuit een wens van de jeugdleden van Excelsior. Loex (Leerlingenorkest Excelsior) heeft laten weten dat het hun gaaf lijkt om een keer in een orkest te spelen met een grote bezetting. Deze wens was de aanleiding om groots te denken. Een project in de theaterzaal van De Storm onder professionele omstandigheden en enthousiaste professionele dirigenten.

Aan het concert doen mee een Project Jeugdorkest (blaasinstrumenten) en een Project Slagwerkgroep (slagwerkers) in samenwerking met een jeugdige band en een zanger. Het programma wordt in samenspraak met de jeugdleden samengesteld. Het unieke aan het project is dat het een eenmalig groot concert is in het theater waarbij alleen maar leeftijdsgenoten tot 18 jaar met elkaar muziek zullen maken. Daarbij mag iedereen zich gratis aanmelden.

Het project zal voor de blaasinstrumenten starten op maandag 23 oktober en voor de slagwerkers op woensdag 25 oktober. Er wordt wekelijks repeteert van 18:30 tot 19:30 uur bij MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55, Winterswijk. De generale repetitie zal zijn op vrijdagavond 22 december, waarna gezamenlijk wordt afgesloten met een leuk avondprogramma. Op zaterdag 23 december zal dan vanaf 15.00 uur het spectaculaire concert plaatsvinden in Theater De Storm. Voor meer informatie of aanmelden kan je terecht bij coördinator Linda Colenbrander via e-mailadres opleiding@excelsior-winterswijk.nl of telefonisch via 06-1227 2956. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 15 oktober a.s.

