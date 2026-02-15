Gouden Knunneke voor Henri Walterbos tijdens carnavalsweekend in Groenlo

538 keer bekeken

GROENLO – Henri Walterbos heeft vrijdagavond het Gouden Knunneke ontvangen van carnavalsvereniging De Knunnekes. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de carnavalsradio-uitzending. Zaterdagavond was hij opnieuw zichtbaar aanwezig tijdens de carnavalsviering in de Sint-Calixtusbasiliek.

Walterbos is al jarenlang actief binnen het Grolse carnaval. In 2000 was hij adjudant, samen met prins Hennie Schovers, onder het motto Wi’j brouwt wat ni’js. Sindsdien bleef hij betrokken bij uiteenlopende activiteiten rond carnaval.

Tijdens de viering zaterdagavond in de basiliek sprak hij in het Achterhoeks/Grols de “Woorden voor onderweg naar Aswoensdag” uit. Daarmee gaf hij een moment van bezinning aan het einde van de viering, waarin traditie, muziek en saamhorigheid samenkwamen.

De carnavalsviering vond zaterdagavond plaats en trok veel bezoekers. Leden van De Knunnekes, carnavals verenigingen uit omliggende dorpen, De Tönnekes en andere betrokkenen vulden de kerk. Met de uitreiking van het Gouden Knunneke spreekt de vereniging waardering uit voor mensen die zich langdurig inzetten voor het carnaval in Groenlo.

