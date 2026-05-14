WINTERSWIJK — Filmhuis vertoont actuele Franse thriller over politiegeweld

Filmhuis vertoont op dinsdag 26 mei de Franse thriller Dossier 137 in Servicetheater Skopein. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

De film van regisseur Dominik Moll speelt tegen de achtergrond van de Franse ‘gele hesjes’-protesten. Rechercheur Stéphanie Bertrand onderzoekt voor de interne politiedienst een zaak waarbij een demonstrant ernstig gewond raakte door politieoptreden. Wat begint als een dossier uit een lange rij onderzoeken, groeit uit tot een spannende zoektocht naar waarheid, loyaliteit en verantwoordelijkheid.

Dossier 137 wordt omschreven als een actuele politiethriller over vermeend politiegeweld, tegenwerking binnen het korps en de druk van hogerhand. Daarmee raakt de film aan maatschappelijke vragen die ook buiten Frankrijk herkenbaar zijn.

De voorstelling is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die geen donateur zijn van Filmhuis . Donateurs ontvangen €3 korting per kaartje. Reserveren kan via Skopein. Meer informatie over het programma staat op de website van Filmhuis Winterswijk.

