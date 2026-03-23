De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert samen met Politie Oost-Nederland en gemeenten op donderdag 2 april 2026 de actiedag #EchtNietVandaag. In Lichtenvoorde (11.00 – 12.00 uur) en Borculo (14.00 – 15.00 uur) staan activiteiten gepland om inwoners bewuster te maken van digitale criminaliteit.

Aanleiding is de sterke toename van online oplichting, zoals phishing, WhatsApp-fraude en hacken. Dagelijks worden duizenden Nederlanders slachtoffer. Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers praktische tips om zichzelf beter te beschermen.

Een opvallend onderdeel is de Cyberbingo. Tijdens dit spel ontvangen deelnemers op een laagdrempelige manier informatie over veilig gebruik van smartphone, tablet en laptop. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer phishing (valse berichten), identiteitsfraude, ransomware en het hacken van accounts.

De organisatie wil met deze actiedag vooral bewustwording vergroten en laten zien dat digitale veiligheid voor iedereen belangrijk is. Bezoekers hoeven geen speciale kennis te hebben en kunnen vrij binnenlopen.

Meer informatie: https://www.oostachterhoek.nl

Advertentie