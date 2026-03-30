GROENLO — GROL JO11-5 pakt ticket voor Nederlands Kampioenschap

S.v. Grol JO11-5 heeft zaterdag een knappe prestatie geleverd op het VTT (Voetbal Talenten Toernooi) bij VV Holten. Op dit sterke KNVB-districtstoernooi voor Oost-Nederland, waar alleen hoofdklasseteams onder 11 deelnamen, eindigde het team verrassend op de vierde plaats. Daarmee is een ticket voor het Nederlands Kampioenschap veiliggesteld.

De jonge ploeg uit Groenlo speelde pas sinds fase 3 in de JO11-competitie (eerste klasse) en bestaat grotendeels uit spelers die nog in de JO10 thuishoren, aangevuld met zelfs een JO9-speler. Ondanks die uitgangspositie wist Grol zich knap staande te houden tegen sterke tegenstanders als Wageningen, Nijmegen en SML uit Arnhem. Tot verrassing van spelers en supporters werd de poule zelfs als eerste afgesloten.

In de kwartfinale tegen Beuningen JO11-1 bleef het na een spannende wedstrijd 0-0, waarna strafschoppen de beslissing brachten. Grol bleef koel en plaatste zich voor de halve finale. Daar bleek Rheden JO11-1 uiteindelijk te sterk, ondanks een sterke start en een 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Groenlo.

Na een lange en intensieve toernooidag, van 09.00 tot 17.00 uur, was in de wedstrijd om de derde plaats de energie op. Grol JO11-5 eindigde uiteindelijk als vierde, goed voor kwalificatie voor het NK.

Op zaterdag 6 juni staat het team in Maasbracht tegenover de beste JO11-teams van Nederland.

