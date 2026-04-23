EIBERGEN — Jan Ottink Band komt met akoestisch optreden naar De Oude Mattheüs

De Jan Ottink Band treedt zondag 26 april om 14.00 uur akoestisch op in De Oude Mattheüsⓘ in Eibergen. Het concert maakt deel uit van de jubileumtour van de band, die dit jaar 35 jaar bestaat.

Het optreden vindt plaats aan de Grotestraat 50 en wordt georganiseerd door Roots of the Worldⓘ . De band rond Jan Ottink, die zelf dit jaar zeventig wordt, brengt tijdens deze ‘unplugged’ voorstelling een selectie uit het eigen repertoire. Daarbij ligt de nadruk op verhalen en liedjes uit hun lange carrière, uitgevoerd in het Nedersaksisch, ook wel het Twents-Achterhoekse ‘plat’ genoemd.

De Jan Ottink Bandⓘ brak in 1990 door met streektaalmuziek en groeide sindsdien uit tot een vaste naam in de regio, met optredens in theaters en op festivals. In de loop der jaren verschenen meerdere albums en ontving Ottink diverse onderscheidingen, waaronder in 2022 de titel streektaalzanger.

De jubileumvoorstelling in Eibergen is kleinschalig en sfeervol opgezet, waarbij de nadruk ligt op de muziek en de verhalen achter de nummers.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via: https://deoudemattheus.stager.co/shop/default/events/111614181

