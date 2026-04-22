HARREVELD — Gemeente verkent woningbouw aan Bothweg

HARREVELD — De gemeente Oost Gelreⓘ onderzoekt de mogelijkheid om gronden aan de Bothweg in Harreveld aan te kopen voor toekomstige woningbouw. Het gaat om een perceel tegenover de woning van de familie Krabben, dat eerder al in beeld was als mogelijke uitbreidingslocatie. De gemeente is hierover in gesprek met de familie. Die gesprekken bevinden zich nog in een verkennende fase. Toch ziet de gemeente kansen om op deze plek in de toekomst een nieuwe woonwijk te ontwikkelen.

Volgens wethouder Arjen Schutten is de behoefte aan woningen groot. “De vraag naar betaalbare en passende woningen is hoog, zowel bij jongeren als bij senioren. Daarom gaan we actief in gesprek met eigenaren van locaties die in de woonvisie als kansrijk zijn aangemerkt.”

De locatie aan de Bothweg maakt deel uit van de zogenoemde ‘Woonvisie kleine kernen’. Daarin zijn plekken aangewezen waar in de toekomst mogelijk gebouwd kan worden. De gemeente spreekt de intentie uit om samen met de grondeigenaren tot een plan te komen.

Als de plannen doorgaan, moet er een woonwijk ontstaan waar starters, jonge gezinnen en senioren een plek kunnen vinden. Wanneer er daadwerkelijk gebouwd kan worden, is nog niet bekend.

