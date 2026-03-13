Pannenkoekenhuis De Zon in Wehl geeft Nationale Pannenkoekdag dit jaar een extra betekenis. In de week van 20 tot en met 27 maart doneert het restaurant €0,50 van iedere verkochte pannenkoek aan WensAmbulance Nederland.

Met de actie sluit het pannenkoekenrestaurant zich aan bij een landelijke campagne van de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants. In totaal doen 36 restaurants in Nederland mee aan de actie.

Tijdens de actieweek staan er bij Pannenkoekenhuis De Zon speciale menukaartjes op tafel met pannenkoeken die namen dragen van bijzondere wensen. Voorbeelden daarvan zijn “Nog één keer naar het strand” en “Nog één keer een avondje uit met mijn geliefde”. De kaartjes verwijzen naar de laatste wensen die WensAmbulance Nederland mogelijk maakt voor terminaal zieke mensen.

De organisatie werkt met meer dan 1.000 vrijwilligers en 25 speciaal uitgeruste ambulances. Daarmee worden mensen nog één keer naar een plek gebracht die voor hen van grote betekenis is.

Volgens eigenaar Amado van Campen past de actie goed bij de functie van het restaurant. “Wij zijn een plek waar mensen samenkomen. Met iedere pannenkoek die we deze week serveren, dragen onze gasten bij aan het vervullen van een laatste wens.”

Door een pannenkoek te bestellen dragen gasten automatisch bij aan de actie. Hoe meer pannenkoeken er worden verkocht, hoe hoger de uiteindelijke donatie.

Meer informatie over de actie en deelnemende restaurants staat op

https://www.pannenkoekenrestaurants.nl.

